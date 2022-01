Kinderarts: maak onderscheid bij voorlichting vaccinatie kinderen

Bij het voorlichten van ouders over het vaccineren van kinderen zou het goed zijn om onderscheid te maken tussen kinderen die al een keer corona hebben gehad en die het virus nog niet hebben opgelopen, of waarbij dit onbekend is, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning van UMC Utrecht.

“Het is zeer aannemelijk dat kinderen die al een keer corona hebben gehad een kleinere kans hebben om ernstig ziek te worden dan kinderen die het nog niet hebben gehad”, aldus Bruijning.

De Gezondheidsraad gaf dinsdag aan dat ook nu de omikronvariant van het coronavirus dominant is, het zinvol is om kinderen van 5 tot en met 11 jaar te vaccineren. Zij kunnen vanaf eind deze maand worden ingeënt.

Volgens de raad beschermt vaccinatie kinderen tegen het risico van de aandoening MIS-C, een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen. “Dat is een hele goede reden om te vaccineren”, beaamt kinderarts Bruijning. “Maar als je al immuniteit hebt van een eerdere infectie dan levert dat vermoedelijk ook bescherming op, net zoals vaccinatie dat doet. Voor zover bekend zijn er nog geen gevallen beschreven van kinderen die MIS-C hebben ontwikkeld nadat ze opnieuw zijn geïnfecteerd”, legt zij uit.

Bruijning wijst er ook op dat het vaccin is ontwikkeld voor een variant van het virus dat niet meer circuleert. “Tot en met de deltavariant was dat niet zo problematisch omdat de kernmerken van voorgaande varianten nog heel erg overeenkwamen met de oorspronkelijke, maar met omikron is dat veranderd. Als je nu dit vaccin geeft dan geeft het wel voldoende immuniteit om er niet meer heel erg ziek van te worden, maar het doet veel minder om bijvoorbeeld besmettingen te voorkomen”, stelt de kinderarts-epidemioloog. “En het effect op besmettingen is vermoedelijk maar tijdelijk, net zoals bij volwassen waar het na een paar maanden weer verdwijnt”.

De arts vindt het goed dat ouders een keuze hebben om voor vaccinatie van hun kind te kiezen, of daarvan af te zien. “Beide keuzes zijn in de huidige situatie prima te rechtvaardigen. Wel vind ik het belangrijk dat zij de keuze maken op basis van volledige informatie. Vandaar dat ik het onderscheid in risico’s tussen kinderen die al wel of niet het virus hebben doorgemaakt aan ouders wil meegeven.”