Kuipers: nog te vroeg voor besluit over opening cultuur

Het is nu nog te vroeg om te besluiten of theaters en musea hun deuren straks kunnen openen, zegt zorgminister Ernst Kuipers. “Het gaat de goede kant op”, zegt de bewindsman. Maar wat dat precies betekent voor de kunst- en cultuursector, kan Kuipers nog niet zeggen. “Je moet ons die tijd nog even geven.”

In de politiek en de samenleving wordt aangedrongen op cultuurorganisaties de ruimte te geven. Woensdag doen verschillende cultuurinstellingen hun deuren open in protest, veelal ‘omgebouwd’ tot kapsalon of sportschool. Dit in protest tegen de willekeur die zij zien in het coronabeleid: theaters moeten de deuren dichthouden, terwijl de schoonheidssalon wel open is.

Aanstaande dinsdag gaat het kabinet kijken wat het kan betekenen voor restaurants, kroegen en cafés, maar ook voor die cultuurbranche. De coronasituatie is niet per se negatief, geeft Kuipers aan. “Ondertussen zijn de besmettingen drie weken aan het stijgen, en desalniettemin is ook vandaag het aantal patiënten dat in de ziekenhuizen ligt lager dan gisteren.”

Hij is blij met die “dalende trend” maar wil wel nog even de tijd krijgen. Hij benadrukt dat het kabinet al heeft besloten om na de persconferentie van afgelopen vrijdag slechts anderhalve week de tijd te nemen om dit opnieuw te wegen. “We komen er op heel korte termijn op terug”, maar die tijd tot dinsdag heeft het kabinet wel nodig om een besluit te nemen, aldus de minister.