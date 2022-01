Man die Kaag voor huis bedreigde voor de rechter

De 29-jarige man die met een brandende fakkel voor het huis van de minister van Financiƫn Sigrid Kaag (D66) stond, moet zich woensdag voor de politierechter in Den Haag verantwoorden. Max van den B. schreeuwde eerder deze maand, vergezeld door enkele medestanders, complotleuzen voor de deur van Kaag.

Ook belde hij bij haar aan. Dit alles was rechtstreeks op sociale media te volgen via een livestream.

De 44-jarige vrouw die met Van den B. was meegegaan om te filmen, staat woensdag samen met hem voor de politierechter. Zij verstoorden volgens de politie de openbare orde.

De politie sprak van een “intimiderende en bedreigende situatie”. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging “totaal onacceptabel”. Kaag zelf noemde het “bedreigend en angstig” voor haar gezin.

Naast het bedreigen van Kaag, wordt de man ook verdacht van bedreiging van een voormalig secretaris-generaal van justitie in oktober vorig jaar. De Amsterdammer is volgens verschillende media ook degene die vorige maand is opgepakt toen hij voor het huis stond van minister Hugo de Jonge in Rotterdam.