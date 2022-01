Meer dan zeventig musea voeren actie, soms aangepast

Meer dan zeventig musea voeren woensdag met onder meer ludieke “gymlessen” actie omdat ze wegens corona nog steeds niet mogen openen van het kabinet. Dat aantal telde de Museumvereniging in de loop van de ochtend.

Een handvol musea heeft volgens een woordvoerster de plannen aangepast in overleg met de veiligheidsregio waaronder ze vallen. Een enkeling ziet er helemaal van af, een ander demonstreert nu toch maar online en weer een ander verplaatst de activiteiten naar buiten. Dat doet bijvoorbeeld het Fries Museum, dat al vroeg yoga zou geven in het museum, maar dat nu woensdagmiddag voor de deur doet.

De musea besloten eerder deze week inderhaast tot het geven van “gym voor het brein” tussen kunst en erfgoed, zoals de theaters besloten knipbeurten te geven te midden van optredens. Sporten en kappen mag immers wel. Dus werden door musea yoga- en zumbalessen gepland, bootcamps, een training traplopen, een spieroefening orgeldraaien en mindfulness-bijeenkomsten.

De musea snappen echt niet dat zij niet open mogen en de winkels wel: “450 musea staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke winkels in Nederland”, aldus de museumclub. De organisatie wijst bovendien op de speciale coronaprotocollen waarmee de musea eerder en volgens eigen zeggen veilig opengingen.

Het Van Gogh Museum in Amsterdam lift mee met de theaters en doet of het een kap- en beautysalon is. Tussen de zelfportretten van Vincent Van Gogh was een barbier voor 11.00 uur al met zijn derde klant bezig. Ondertussen krijgen ze van conservator Lisa Smit een inhoudelijk verhaal over de schilderijen waar ze tussen zitten. Ook stonden er al twee nagelstylisten klaar, die onder meer typische Van Gogh-thema’s als zonnebloemen en amandelbloesem op de nagels van de klanten willen verwerken.

Volgens Smit hebben zich vijfhonderd belangstellenden aangemeld en kunnen er twintig worden geholpen als de dag zo loopt als gepland. Eventuele handhaving wachten ze in het Van Gogh gewoon af en daar zou dan ook wel begrip voor zijn, aldus Smit. Ze noemt de sfeer op dit moment “ontzettend fijn” en is zelf ook erg gelukkig dat ze nu in ieder geval een paar mensen naast fysieke ook mentale fitheid kan bezorgen, zegt ze.