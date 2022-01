Meer mensen op pad na versoepeling lockdown

Nederlanders laten zich vaker buiten zien sinds de lockdownmaatregelen zaterdag zijn versoepeld. Zij gaan vaker met de fiets, auto of het openbaar vervoer op pad. Dat blijkt uit cijfers van ov-chipkaartbedrijf Translink en gegevens van het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) die zijn verstrekt door Dat.mobility.

Meteen zaterdag was al te merken dat mensen minder thuisbleven en meer op reis waren. Die ontwikkeling bleef zich in de twee daaropvolgende dagen herhalen.

Op maandag waren bijna 6 procent meer mensen op pad dan een week eerder, laten gegevens van het NVP zien. Zij waren zelfs iets meer op reis dan de laatste maandag voordat half december de avondlockdown overging in een algemene lockdown.

Nederlanders zaten maandag gemiddeld ruim 26 minuten in de auto, drie minuten langer dan een week eerder. Ook brachten zij een minuut langer fietsend door en juist iets minder tijd wandelend. De statistici hebben dit achterhaald door de verplaatsingen van 10.000 mensen te meten met een app.

Ook in de treinen, bussen, metro’s en trams was het aanmerkelijk drukker, laten cijfers van Translink zien. Nederlanders checkten afgelopen maandag bijna 20 procent meer in bij het openbaar vervoer vergeleken met een week eerder. Dat is het meest sinds de lockdownmaatregelen half december werden aangescherpt. Maar voor de pandemie maakten ongeveer dubbel zoveel mensen gebruik van hun ov-chipkaart.

De regering kondigde afgelopen vrijdag versoepelingen van de lockdownmaatregelen aan. Daardoor zijn niet-essentiële winkels en kappers weer open tot 17.00 uur ‘s middags. Het is ook weer toegestaan om binnen en buiten te sporten en onderwijs te volgen op locatie. Het thuiswerkadvies blijft staan.