Militairen vaker ingezet bij GGD-teststraten

De GGD’en vragen om steeds meer hulp van militairen bij het testen op corona, zo laat een woordvoerder van Defensie weten. Momenteel helpen 160 militairen in de teststraten. Vorige week ging het nog om 60 militairen.

Waarschijnlijk worden er komende tijd nog eens 120 extra militairen ingezet in de teststraten, aldus de woordvoerder. Maar hij benadrukt dat het precieze aantal “van dag tot dag” kan veranderen. “Het is compleet afhankelijk van de vraag van de GGD’en.” Het is volgens hem wel duidelijk dat de vraag naar hulp bij het testen steeds verder toeneemt.

GGD’en hebben juist steeds minder hulp nodig van Defensie bij de boosterprikcampagne. Waar eerder ruim 800 militairen hielpen in de prikstraten, zijn dat er op dit moment nog 175.

Zo’n 1600 militairen staan ‘stand-by’. Dat wil zeggen dat ze de GGD’en kunnen helpen waar nodig. Al deze militairen zijn opgeleid voor het afnemen van coronatests, aldus de woordvoerder van Defensie.

Vorige week werd bekend dat de hulp van militairen in de ziekenhuizen niet langer nodig is. Het aantal opgenomen coronapatiĆ«nten neemt af en volgens de krijgsmacht werden de artsen en andere zorgverleners van Defensie alleen ingezet om de “hoge nood” in de ziekenhuizen te ledigen.

Het aantal coronatests dat per dag door de GGD’en wordt afgenomen stijgt daarentegen de laatste tijd juist flink. Vorige week kregen zo’n 243.000 mensen een positieve testuitslag. Dat was het hoogste weekcijfer ooit.