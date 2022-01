Ministers moeten binnen 3 weken uitvoeringsplanning presenteren

De bewindspersonen die plannen uit het regeerakkoord verder moeten uitwerken, komen binnen drie weken met een tijdlijn hiervan. Rutte zegde zo’n “planning van de planning” toe in het debat over de regeringsverklaring.

Onder anderen VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wil weten van de nieuwe bewindslieden “wat wij wanneer kunnen verwachten”. De Kamer kan de ministers en staatssecretarissen dan beter controleren. In het verleden voelden Kamerleden zich soms overvallen door grootse plannen van het kabinet die uit het niets leken te komen. Dan heeft de Kamer minder tijd zich goed in te lezen en kritische vragen te stellen over de voornemens.

Het coalitieakkoord van Rutte IV staat vol met plannen, maar de uitwerking van een aantal belangrijke ambities moeten nog komen. De invulling van deze plannen wordt ook onder het mom van een nieuwe politieke cultuur opengelaten, zodat bijvoorbeeld de Kamer kan meepraten over de voorstellen.

Onder meer op het gebied van klimaat, de toeslagen en stikstof zijn de plannen nog niet ver gevorderd. Het nieuwe kabinet wil bijvoorbeeld geld stoppen in fondsen om de uitstoot van CO2 en de neerslag van stikstof te verminderen. Maar welke maatregelen daarmee precies worden gefinancierd, is nog erg onduidelijk. De oppositie is kritisch op deze werkwijze, en is bang dat de miljarden verdwijnen zonder significante resultaten.