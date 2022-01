Nederlandse Europarlementariërs kampioen samenwerken én soleren

Zowel de Europarlementariër die het vaakst samenwerkt met andere partijen als het lid dat het vaakst zijn eigen lijn trekt, komt uit Nederland. CDA’er Esther de Lange en ex-FVD’er Dorien Rookmaker blinken elk op een andere manier uit, schrijft het Europese nieuwsplatform Politico na onderzoek.

Deze lichting Europarlementariërs is precies halverwege haar ambtstermijn, die medio 2024 afloopt. Veteraan De Lange onderscheidt zich tot dusver door haar weinig eenkennige opstelling, aldus Politico. Het kopstuk van de christendemocratische EVP werkte 814 keer samen met leden van andere fracties, zoals de sociaaldemocraten en de liberalen, om Europese wetgeving gewijzigd te krijgen. Dat is veel vaker dan welke collega dan ook.

In de Nederlandse rangen is ook de meest dissidente Europarlementariër te vinden, concludeert Politico. Dorien Rookmaker stemde het vaakst van alle 705 leden niet mee met de rest van haar fractie, in haar geval de rechtse ECR. Ze koos in bijna de helft van de stemmingen haar eigen weg. Ook PVV’er Marcel de Graaff en Rookmakers voormalige FVD-kompaan Rob Roos, nu JA21, scoren hoog.

De Graaff valt ook op een andere manier op. Hij is volgens het nieuwsplatform een van de Europarlementariërs die het vaakst stemmingen verliezen.