Peiling: VVD levert zetels in, tevredenheid met Rutte IV daalt

Ook na de installatie van het nieuwe kabinet blijft de VVD dalen in de peilingen. De VVD levert in de laatste peiling 3 zetels in en komt op 26 zetels. Daarmee is de VVD nog wel steeds de grootste partij, meldt het onderzoeksbureau I&O Research.

Maar de daling van het virtuele aantal VVD-zetels zet dus verder door, constateert I&O. Sinds de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 verliest de VVD (virtueel) 8 zetels.

De coalitiepartijen halen samen virtueel nog maar 57 zetels, waar dat er vorige maand nog 61 waren en in maart 2021 78. Een virtueel verlies van 21, aldus het onderzoeksbureau.

In december was nog 34 procent tevreden met het demissionaire kabinet Rutte III. Begin deze maand was ook 34 procent dat nog bij aantreden van Rutte IV. Maar nu is nog 30 procent tevreden.

Kiezers die stemden op VVD, CDA, D66 kiezen nu vaak voor een van de nieuwe partijen: Volt (+7 sinds maart ’21), JA21 (+7) en BBB (+7). Het gecombineerde zetelaantal van deze partijen nam dan ook toe van 7 in maart vorig jaar tot 28 nu.

Veel kiezers die overstappen naar JA21, BBB en PVV zijn teleurgesteld in de VVD of premier Mark Rutte en vinden vaak dat zijn partij te veel opschuift naar links. Kiezers die dat vinden met betrekking tot migratie stappen vaak over naar JA21. Men verwacht geen wezenlijke veranderingen van dit kabinet.

GroenLinks wint in de peiling 2 zetels en komt op 11. Maar het lukt de gezamenlijke linkse partijen, SP, GroenLinks en PvdA, niet om de afnemende tevredenheid te vertalen naar (virtuele) politieke winst.