Minister-president Mark Rutte is van plan “binnenkort” samen met minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar Oekraïne te reizen. Dat heeft hij gezegd tijdens het debat over de regeringsverklaring in de Tweede Kamer. Rutte noemde de situatie aan de Russisch-Oekraïense grens “zeer zorgwekkend”.