Rutte: mogelijkheden voor koopkrachtreparatie heel beperkt

Het kabinet is bereid te kijken wat gedaan kan worden om de koopkracht van huishoudens niet te laten wegzakken. Maar minister-president Mark Rutte wil eerst meer duidelijkheid van het Centraal Planbureau (CPB) over welke kant het opgaat met de inflatie. En hij waarschuwt alvast dat de mogelijkheden “heel beperkt” zijn om stappen te zetten die nog in 2022 soelaas bieden.

Zowel coalitie- als oppositiepartijen zijn geschrokken van de koopkrachtramingen waar het CPB en het Nibud mee zijn gekomen. Vrijwel alle groepen gaan er dit jaar op achteruit, terwijl de afspraken in het coalitieakkoord tot een klein plusje voor iedereen hadden moeten leiden.

Dat de koopkracht tegenvalt heeft te maken met de oplopende inflatie. De energierekening stijgt fors en ook de dagelijkse boodschappen zijn duurder geworden. Maar het is volgens Rutte nog te vroeg om te voorspellen of de inflatie het hele jaar zo hoog blijft. Het CPB komt dit voorjaar met een nieuwe raming. Aan de hand daarvan gaat het kabinet kijken naar reparatiemogelijkheden.