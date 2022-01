Rutte praat ook zelf met Duitsers over vraag naar Gronings gas

Minister-president Mark Rutte spant zich ook zelf in om de hoeveelheid extra gas die in Groningen moet worden opgepompt als gevolg van leveringscontracten met Duitsland, tot een minimum te beperken. Hij heeft de kwestie vorige week al besproken tijdens zijn bezoek aan bondskanselier Olaf Scholz, zegt hij in de Tweede Kamer.

Voormalig minister Stef Blok van Economische Zaken kwam op de valreep met de mededeling dat in 2022 mogelijk veel meer gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld dan eerder gedacht. Dat komt deels door een hogere vraag uit Duitsland, maar vooral doordat een fabriek die buitenlands gas geschikt moet gaan maken voor binnenlandse consumptie later klaar is dan voorzien.

De nieuwe staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft al beloofd met zijn Duitse collega in gesprek te gaan. De kwestie ligt volgens Rutte ook primair bij de verantwoordelijke bewindslieden in beide landen. Maar hij en Scholz zullen zich er ook in mengen “als het aan de orde is”. Regeringspartij CDA had erop aangedrongen de zaak tot ‘chefsache’ te maken.

Rutte waarschuwt wel op voorhand dat hij niets kan beloven. “Ik kan niet garanderen dat die vraag wegvalt.” De premier noemt Duitsland “een goede buur”, maar “de contractuele verplichting ligt er”. Evenmin kan hij uitsluiten dat de vertraging van de stikstoffabriek leidt tot een hogere gaswinning. Een definitief besluit daarover valt uiterlijk op 1 april.

De premier erkent ook dat zijn vorige kabinet fouten heeft gemaakt bij de vormgeving van een subsidieregeling waarmee Groningers hun woning kunnen verbeteren of verduurzamen. Op de dag dat het nieuwe kabinet werd beëdigd, stonden duizenden Groningers tevergeefs in de rij om een aanvraag te doen. Rutte geeft toe dat de subsidiepot te krap bemeten was. “Een blunder”, vindt hij. Met alle goede bedoelingen is “een monstertje gecreëerd”.

Vijlbrief ging eerder deze week al door het stof over de gang van zaken. Hij sprak van een “beschamende vertoning”. Het kabinet heeft inmiddels 250 miljoen euro extra uitgetrokken voor de subsidieregeling. Daarmee moeten alle aanvragers alsnog geholpen kunnen worden.