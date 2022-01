Rutte reageert op kritiek coalitieakkoord en regeringsverklaring

Op de tweede dag van het debat over de regeringsverklaring krijgt premier Mark Rutte het woord. Hij mag reageren op de felle kritiek van de oppositiepartijen op het coalitieakkoord en de regeringsverklaring. Rutte zal vooral moeten reageren op de zorgen over koopkracht van ouderen.

De AOW groeit niet mee met het minimumloon, dat de komende jaren stapsgewijs een beetje wordt verhoogd. Veel oppositiepartijen zijn hier uiterst kritisch op, temeer nu blijkt dat gepensioneerden – vooral zij met een kleinere beurs – minder te besteden hebben dan eerst. Ook de coalitiepartijen willen dat het kabinet wat doet aan de voorspelde achteruitgang in koopkracht voor de ouderen.

Er zijn in de Tweede Kamer ook zorgen over de grote bedragen die worden uitgetrokken om de uitstoot van CO2 en de neerslag van stikstof te verminderen. Partijen vragen zich af of deze miljarden wel goed terecht komen, en of er wel goed wordt toegezien op de investeringen.