Rutte tegen Wilders: u zakte door grens met tweet over Yeşilgöz

PVV-leider Geert Wilders is voor premier Mark Rutte “door een grens gezakt” met zijn tweet over minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, waarin hij haar Turkse afkomst aanhaalt. Rutte hekelt dat Wilders niet reageerde toen Yeşilgöz hem hierover wilde bellen. Dat Wilders de telefoon niet opnam omdat Yeşilgöz toen nog staatssecretaris was, noemt Rutte “een lullig smoesje”.

“Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, twitterde de PVV-leider eind vorig jaar. Dinsdag vielen meerdere partijen in de Tweede Kamer hem al aan om het bericht.

“U debatteert op orkaankracht, maar in de persoonlijke verhoudingen heb ik u altijd gekend als iemand die de basale fatsoensnormen naleeft”, zegt de premier tegen de PVV-leider. De afkomst van Yeşilgöz heeft volgens hem niets te maken met de beveiliging van Wilders of haar loyaliteit richting Nederland.