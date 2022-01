Sanne Wallis de Vries niet bij Kapsalon Theater vanwege corona

Kapsalon Theater-organisator Sanne Wallis de Vries is woensdag niet aanwezig bij de actie vanwege een “coronageval binnen de familie”. De cabaretier moet daarom in thuisquarantaine, zo schrijft ze op Twitter.

“Lief publiek, spelers, theaters, tot mijn grote verdriet moet ik door ‘n coronageval binnen de familie thuis blijven. Maak er de mooiste dag van het jaar van. En stuur af en toe ‘n foto of een filmpje zodat ik kan mee genieten. Handhavers, laat je lekker knippen”, aldus Wallis de Vries op Twitter.

Wallis de Vries heeft de actie Kapsalon Theater samen met cabaretier Diederik Ebbinge opgezet. Mensen kunnen zich in een theater laten knippen terwijl artiesten een voorstelling verzorgen. De actie is opgezet om een signaal af te geven naar de overheid, omdat theaters volgens de huidige coronamaatregelen nog steeds niet open mogen. Zelf zou ze optreden in het Rensentheater in Emmen.