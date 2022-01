Theater De Kleine Komedie krijgt officiële waarschuwing

Theater De Kleine Komedie heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gekregen om te stoppen met de voorstellingen. Het theater in Amsterdam was het eerste dat zich aansloot bij de actie Theater Kapsalon, waarbij artiesten tijdens een knipbeurt optreden.

Momenteel is er “koortsachtig overleg” of het theater alsnog doorgaat met de laatste voorstelling, aldus directeur Jörgen Tjon A Fong. Daarbij zou cabaretier Youp van ’t Hek optreden. In de drie eerdere rondes traden onder anderen Brigitte Kaandorp, Freek de Jonge, Henry van Loon en Claudia de Breij op.