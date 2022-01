Tientallen sympathisanten bij zaak bedreigers Kaag

Tientallen sympathisanten hebben zich zowel buiten voor de rechtbank in Den Haag als binnen verzameld om hun steun te betuigen aan de man en vrouw die terechtstaan voor het bedreigen van politica Sigrid Kaag. In verband met de coronamaatregelen worden maar een beperkt aantal mensen toegelaten in de rechtbank.

De 29-jarige Max van den B. stond begin deze maand met een brandende fakkel voor het huis van de minister van FinanciĆ«n Sigrid Kaag (D66). Hij schreeuwde complotleuzen voor de deur van Kaag. Ook belde hij bij haar aan. Dit alles was rechtstreeks op sociale media te volgen via een livestream. De 44-jarige Eline van ’t N., die met Van den B. was meegegaan om te filmen, staat woensdag samen met hem voor de politierechter.

De twee verdachten sturen kushandjes naar de publieke tribune bij binnenkomst in de rechtbank. Tijdens de zitting moest de parketpolitie iemand van de publieke tribune verwijderen, het is onduidelijk waarom. Buiten voor de ingang van de rechtbank hadden zich tientallen mensen verzameld. Ze hadden borden bij zich waarop staat dat de twee vrijgelaten moeten worden. Ook hadden ze met bloemen een groot hart op de stoep gemaakt.

De twee verdachten zitten in voorarrest. Amsterdammer Van den B. noemde de verwijten aan zijn adres “onterecht” maar geeft wel aan dat hij nergens spijt van heeft en “100 procent” achter zijn actie staat. Hij ging, samen met een handvol medestanders, naar het huis van Kaag om met haar te praten, zei hij tegen de politierechter.

Van ’t N. geeft aan onschuldig te zijn en ook spijt te hebben. “Het gaat te ver.” Kaag noemde het “bedreigend en angstig” voor haar en haar gezin. Van ’t N. geeft aan dat te begrijpen. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging “totaal onacceptabel”.

Van den B. en Van ’t N. worden ook verdacht van het bedreigen van een voormalig topambtenaar.Van den B. is recentelijk ook opgepakt toen hij voor het huis stond van de voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in Rotterdam.