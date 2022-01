Uslu begrijpt noodkreet cultuursector, ‘maar opening stapsgewijs’

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) heeft begrip voor de “noodkreet” van de cultuursector, die woensdag met de actie Kapsalon Theater komt. “Maar de opening van de samenleving moet stap voor stap gaan”, schrijft ze op Twitter. “Cultuur staat daarbij hoog op de agenda.”

Kappers en sportscholen mogen wel open, maar de theaters, musea en bioscopen moeten vooralsnog dicht blijven. Daar is grote verontwaardiging over in de cultuursector. In ongeveer zeventig theaters en concertzalen worden woensdag voorstellingen gegeven. Bezoekers kunnen tijdens de voorstelling geknipt worden of sporten.

Uslu zei na de persconferentie van vorige week vrijdag het “teleurstellend” te vinden dat de cultuur nog niet open mag.