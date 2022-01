Verdachte overlijden 4-jarige Dean wordt vervolgd in België

De vervolging van de verdachte Dave de K. van de dood van de 4-jarige Dean zal in België plaatsvinden. Dat hebben het Nederlandse Openbaar Ministerie en justitie in België besloten, meldt het OM in Breda.

“Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun”, aldus het OM. Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan worden aan de Belgen overgedragen. Ook in België wordt verder onderzoek gedaan.

In verband met het verzoek tot overlevering zal verdachte hiervoor donderdag worden voorgeleid, meldt het OM.