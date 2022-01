Werknemers kunnen dit jaar thuiswerkvergoeding krijgen

Thuiswerken zal ook in 2022 op grote schaal plaatsvinden. Uit studies blijkt dat mensen twee à drie dagen thuiswerken ideaal vinden, en dat thuiswerken een positief effect op de productiviteit heeft. We gaan toe naar een situatie waarin het kantoor de plek is waar ideeën worden uitgewisseld en collega’s elkaar ontmoeten en er daarnaast regelmatig vanuit huis wordt gewerkt. En vanaf dit jaar kunnen werkgevers belastingvrij hun werknemers een vergoeding voor thuiswerken geven.

Onbelaste vergoeding

Werknemers die thuiswerken, maken vaak extra kosten. Denk aan water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee, wc-papier en wifi verbruik. Met een thuiswerkvergoeding kunnen extra uitgaven worden gecompenseerd. Een dergelijke vergoeding is niet verplicht, maar het laat wel zien dat er wordt meegedacht. Sinds 1 januari 2022 mogen werkgevers hun werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal 2 euro per dag.

Reiskostenvergoeding opnieuw beoordelen

Het kan uiteraard zijn dat een deel van de dag wordt thuisgewerkt en een deel op kantoor. Er kan samen gekeken worden wat voor vergoeding er nodig is, want er is ook nog de reiskostenvergoeding. Hierbij gaat het om 0,19 cent per kilometer. De vaste reiskostenvergoeding loopt per 1 januari 2022 niet meer door. Dit betekent dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding opnieuw zal moeten beoordelen.

Inrichting thuiswerkplek

Een werkgever kan een werknemer zelf laten kiezen welke vergoeding hij of zij wil. Als iemand verder van kantoor woont, zal er eerder worden gekozen voor een reiskostenvergoeding. Voor iemand die liever drie dagen in de week thuis werkt, en wat extra uitgaven heeft om dit optimaal te kunnen doen, biedt de thuiswerkvergoeding uitkomst. Het is daarnaast ook mogelijk om een vergoeding te geven voor de inrichting van de thuiswerkplek. Veel van deze kosten zijn onbelast, zoals een bureaustoel, computer of een telefoon. Uiteraard is snel en veilig internetten ook belangrijk. Dan kan het zijn dat er een internet kabel aangeschaft moet worden. De zogenaamde UTP-kabel is de standaardkabel voor snel en stabiel internet. Een vereiste voor alle thuiswerkers.

Hybride werken

Het zogenaamde hybride werken biedt veel werknemers de vrijheid om zelf te beslissen wanneer ze thuiswerken en wanneer op locatie. 56 procent van werkend Nederland omarmt deze manier van werken en dat is begrijpelijk. Er ontstaat een betere werk-privé balans en veel mensen werken efficiënter als ze thuis werken. Daarnaast scheelt het een boel reistijd. Deze vorm van werken kan je als werkgever niet zomaar op z’n beloop laten. Er zijn een aantal aandachtpunten om het succesvol te laten verlopen.

Allereerst is het belangrijk dat medewerkers meedenken en laat ze zelf met oplossingen komen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen thuis een ergonomische werkplek hebben. Denk hierbij aan een bureau en een bureaustoel op de juiste hoogte. Verder is het zinvol om afspraken, zoals over bereikbaarheid, vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Ten slotte moeten werknemers hun werk goed doen, dus is het belangrijk dat ze de juiste communicatiemiddelen hebben. Denk aan FaceTime, Teams, Skype of Zoom.