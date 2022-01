Advocatenneef Ridouan Taghi blijft voorlopig in de cel

Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi, blijft de komende maanden in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald, aan het slot van de eerste inleidende openbare zitting in de strafzaak tegen hem. De 38-jarige T. heeft volgens het OM zijn positie als advocaat misbruikt door als boodschapper te fungeren tussen Taghi en diens criminele aanhang.

Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en zit sinds zijn arrestatie in december 2019 in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn neef Youssef zou hem tijdens talrijke bezoeken daar hebben geholpen bij het bedenken van plannen voor een gewelddadige uitbraak. Ook zou hij hebben gefungeerd als ‘middle man’ om de grootschalige drugshandel van Taghi gaande te houden en witwaspraktijken te kunnen voortzetten. Hij werd op 8 oktober in de EBI gearresteerd, tijdens een bezoek aan Ridouan.

De advocaten van T. hadden om al dan niet voorwaardelijke vrijlating gevraagd. Het OM had zich daartegen verzet. De rechtbank besliste dat er momenteel nog voldoende ernstige bezwaren tegen T. zijn om hem voorlopig vast te houden.