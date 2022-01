Ali B blijft The Voice-aantijgingen ontkennen: ’trial by media’

Ali B vindt de manier waarop de twee aangiftes tegen hem in het nieuws worden gebracht een “trial by media”. Op Instagram schrijft de rapper en de The Voice-coach dat hij zich niet publiekelijk kan verweren tegen de beschuldigingen.

“Er liggen nu twee anonieme aangiftes die met veel spektakel als nieuws worden gebracht. Dat is onterecht. Dit neigt naar een trial by media. Ik kan mij hier niet publiekelijk tegen verweren. Voor mij staat niettemin vast dat het Openbaar Ministerie in beide gevallen zal moeten besluiten tot seponering”, schrijft de rapper op Instagram. “Ik heb mij namelijk niet schuldig gemaakt aan wat mij in de aangiftes wordt verweten. Er is daar ook geen enkele aanwijzing voor.”

De coach heeft twee aangiftes tegen hem liggen, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat. De ander zou volgens zijn advocaat losstaan van het RTL-programma. Een van de aangiftes betreft verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in het programma BOOS van Tim Hofman, dat donderdag online te zien was. Zij vertelde ook dat Ali B aan haar toegaf vaker seks te hebben met kandidaten. Hij was volgens haar echter niet bang dat die verhalen uit zouden komen, want “niemand gaat jou geloven”, zo zou hij gezegd hebben.

Ali B heeft er alle vertrouwen in dat het OM dit “op een zuivere manier zal afdoen”. “Tot die tijd zal ik dit doorstaan. Ik zie dat maar als een beproeving waar ik sterker uit tevoorschijn zal komen.” De rapper zegt voorlopig niet te willen reageren op vragen. Hij wacht tot het OM uitspraak doet.