BOOS: Borsato betastte Voice-kandidates, ook minderjarigen

Marco Borsato zou tijdens zijn functie als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast. Een zestal, van wie drie minderjarig, heeft zich bij de redactie van BOOS gemeld, werd duidelijk in de uitzending van donderdag.

Drie jonge vrouwen vertellen aan Tim Hofman in BOOS dat zij “overwegend in werksferen langdurig en ongewenst betast” zijn door Borsato. Dit zou zijn gebeurd op de billen. Een van hen was een werknemer bij The Voice.

Ook meldden zich drie voormalig kandidaten van The Voice Kids. Een meisje van 14 jaar oud werd naar eigen zeggen betast op de billen tijdens de jaarlijkse barbecue die Borsato organiseert voor oud-kandidaten. Het slachtoffer liep naar eigen zeggen weg maar werd daarna opnieuw opgezocht. Haar ouders bevestigen dat aan BOOS. Een 13-jarig meisje zegt eveneens betast te zijn. Ook dat verhaal wordt bevestigd door haar moeder.