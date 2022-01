BOOS brengt onderzoek over The Voice naar buiten

Na maandenlang onderzoek komen Tim Hofman en zijn team donderdag om 16.00 uur in de nieuwe aflevering van BOOS met hun bevindingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij het RTL-programma The Voice of Holland. Zaterdag werd bekend dat de uitzendingen om die reden voorlopig worden opgeschort. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende de beschuldigingen aan zijn adres en stapte op. Hij gaf toe dat hij in het verleden relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma.

“We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt, aankomende donderdag zenden we onze aflevering over The Voice of Holland uit, later vandaag volgt meer info”, liet Hofman zaterdag weten.

Naar aanleiding van de BOOS-aflevering werd door producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen. Tegen The Voice-coach Ali B liggen twee aangiftes bij het Openbaar Ministerie. Allebei voor een zedenzaak, de eerste naar verluidt door een oud-kandidaat. De tweede kwam dinsdag binnen; het is nog onbekend door wie die is ingediend. RTL besloot na de eerste aangifte de samenwerking met de rapper stop te zetten zolang het onderzoek loopt. RTL en ITV roepen slachtoffers op zich te melden.

Maandag maakte Linda de Mol bekend haar relatie met Jeroen Rietbergen te hebben verbroken. Ook legde ze haar werkzaamheden voor onbepaalde tijd neer. “Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie”, schreef ze in een verklaring op de website van haar tijdschrift LINDA.. “Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet.”

The Voice of Holland-coach Anouk besloot naar aanleiding van de gebeurtenissen niet meer terug te keren bij het programma. “Het is gewoon een corrupte bende”, zei de zangeres in een video op haar Instagram-account. De overige coaches zijn vooralsnog niet opgestapt. Zo wil Waylon pas na de uitzending van BOOS reageren.