BOOS krijgt nog steeds meldingen binnen over The Voice

Het programma BOOS krijgt nog steeds meldingen binnen over misstanden bij The Voice of Holland. Dat meldt de redactie in de verantwoording van het onderzoek dat maanden in beslag nam. “Tot op heden ontvangen wij nog altijd berichten via Instagram, DM of per mail over vermeend (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of machtsmisbruik in de context van The Voice, of in relatie tot de vermeende daders”, schrijven de makers.

BOOS sprak voor de uitzending die donderdag online is verschenen in totaal met 53 mensen. Het overgrote deel gebeurde telefonisch. Enkele vrouwen werden in het programma sprekend opgevoerd, zij waren onherkenbaar gemaakt.

Op 12 januari stuurde BOOS een lijst met vragen in het kader van wederhoor naar zender RTL, producent ITV, voormalig producent Talpa, bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Marco Borsato en Ali B. Later zijn er aanvullende vragen gestuurd naar Talpa-baas John de Mol, creative director bij Talpa Linde de Jong en voormalig RTL-directeur Erland Galjaard. Ook is de regisseur waarover klachten zijn binnengekomen benaderd. Die ontkent de aantijgingen.

Alleen De Jong reageerde niet op het verzoek om vragen te beantwoorden. De Mol liet in de uitzending van zich horen.