Coronadebat geschorst wegens antwoorden FVD-Kamerlid

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft ingegrepen en het coronadebat geschorst. Dit gebeurde nadat Forum voor Democratie-Kamerlid Gideon van Meijeren had opgeroepen tot wetteloosheid. Van Meijeren zelf zei, op vragen van CDA-Kamerlid Joba van den Berg, dat hij slechts opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Na enige tijd is het debat weer hervat

Eerder zei Bergkamp al dat Van Meijeren niet moet spreken van “crimineel beleid”, tenzij hij ministers aanklaagt wegens ambtsmisdrijven. Na de schorsing barstte een felle discussie los tussen Van Meijeren en een aantal andere Kamerleden. Daarna is Bergkamp één op één in gesprek gegaan met het FVD-Kamerlid.

Buiten de microfoons discussieerden politici van verschillende partijen over wat wel en niet zou mogen in het parlement. Hierover is de laatste tijd veel gesproken aan het Binnenhof. Deze week nog kreeg Bergkamp veel kritiek nadat het debat over de regeringsverklaring was ontspoord. Politici van de middenpartijen vroegen de Kamervoorzitter steviger in te grijpen.

Vooral coronadebatten liepen de afgelopen tijd regelmatig uit de hand, meestal na opmerkingen van FVD’ers. Bergkamp gaat binnenkort in gesprek met vrijwel alle fracties over het verloop van debatten en over grenzen in het parlement.

De Kamervoorzitter legde bij hervatting van het debat op donderdag uit dat de regels over orde in de Tweede Kamer voorschrijven dat de voorzitter kan ingrijpen als Kamerleden “aansporen tot onwettige handelingen” of als ze geen respect tonen en hun gedrag “afbreuk doet aan de waardigheid van de Kamer”. Ze kreeg steun van Kamerleden als Van den Berg, terwijl Fleur Agema (PVV) Van Meijeren juist steunde. “U snoert een parlementslid de mond om een mening die u niet bevalt”, beet ze Bergkamp toe.

Van Meijeren was overigens nog niet aan zijn bijdrage in het coronadebat begonnen toen het debat werd geschorst, maar andere Kamerleden vroegen hem tekst en uitleg te geven over uitspraken die hij eerder deze maand deed. Hij zei dat hij de mensen die verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid wil “opsporen, vervolgen en opsluiten”.