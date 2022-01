Edwin Evers Band zet Jeroen Rietbergen aan de kant

De Edwin Evers Band heeft de samenwerking met toetsenist Jeroen Rietbergen, die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, beĆ«indigd. Zanger en dj Edwin Evers laat donderdag op Instagram weten hiertoe besloten te hebben “na alle berichtgeving van de afgelopen dagen”.

Rietbergen was bandleider bij The Voice of Holland, maar stapte zaterdag op nadat hij erkende dat de aantijgingen achter de schermen van het programma aan zijn adres kloppen. Evers zei toen niet te willen reageren op de berichten. “Er is voor gekozen om niet naar buiten te treden voordat we Jeroen hiervan op de hoogte konden stellen”, zegt de zanger nu.

“Als band hebben wij altijd gestaan voor plezier, positiviteit, energie en respect voor iedereen. Dat blijft zo”, vervolgt hij. “Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.”

The Voice of Holland is voorlopig stopgezet en er wordt onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verhalen die aan het licht zijn gekomen door een aflevering van de onlineserie BOOS. De aflevering van het BNNVARA-programma van Tim Hofman is donderdagmiddag te zien.