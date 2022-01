Eerste RIVM-rapportage boostercampagne: derde prik is effectief

Het eerste onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gedaan naar de boostercampagne laat zien dat deze derde vaccinatie “zeer effectief” is tegen ernstige gevolgen van Covid-19. De booster beschermt 97 procent tegen ziekenhuisopname en 98 procent tegen ic-opname, meldt het instituut woensdag. Een kanttekening is echter dat het onderzoek werd uitgevoerd toen de deltavariant dominant was. Over de effectiviteit bij de omikronvariant is minder bekend.

De kans om in het ziekenhuis te belanden was tussen 19 november en 13 januari 33 keer kleiner voor mensen die een boosterprik hebben gehad ten opzichte van ongevaccineerden. Voor met mensen die alleen de eerste twee vaccinaties hebben ontvangen, was het risico op een ziekenhuisopname vijf keer hoger in vergelijking met mensen die een boosterprik kregen.

De booster bleek nog effectiever om een opname op de intensive care (ic) te voorkomen. Ten opzichte van ongevaccineerden was de kans daarop in de afgelopen maanden vijftig keer zo klein. Mensen die twee prikken hebben gehad, liepen vier keer zoveel risico om op de ic te belanden dan mensen met een booster.

Een boostervaccinatie geeft mensen dus meer bescherming tegen ziekenhuisopnames. Wie alleen de eerste twee vaccinaties heeft gehad, was voor 85 procent beschermd tegen ziekenhuisopname. Ouderen ondervonden relatief meer bescherming door de boosterprik.

In de periode dat het RIVM onderzoek deed waren de meeste ziekenhuisopnames het gevolg van een besmetting met de deltavariant. “Een schatting van de vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname door de omikronvariant is nu nog niet mogelijk”, meldt het RIVM. Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk laten volgens het instituut zien dat de bescherming ook met een booster tegen de omikronvariant lager is dan tegen delta.

Woensdag bleek uit onderzoek van het RIVM dat van de mensen die in aanmerking komen voor de boosterprik tegen het coronavirus, 3,1 procent niet van plan is de vaccinatie te gaan halen. Daarnaast weet 8,6 procent het nog niet zeker.