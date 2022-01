Extra beraad van burgemeesters over horeca en cultuur

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio komt donderdag digitaal bijeen voor een extra vergadering. Op de agenda staan de actualiteiten op coronagebied en de nabije toekomst voor sectoren als de horeca en de cultuur. Waarom daarvoor een extra vergadering is ingelast, is niet duidelijk.

De burgemeesters willen dat het kabinet nog deze week aan de horeca- en cultuursector laat weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het beraad wil dat er “echt een concreet plan” op tafel komt. Zij vinden dat het kabinet niet meer kan wachten tot volgende week dinsdag, zoals bij de vorige persconferentie is aangekondigd. Volgens de burgemeesters zijn versoepelingen mogelijk, maar als dat om dringende medische redenen niet kan moet het kabinet dat helder en duidelijk uitleggen en ook zeggen wanneer de deuren dan wel open kunnen, aldus het beraad. Het is niet bekend of het kabinet aan de wens van de burgemeesters tegemoet komt.

Het beraad zal ook terugblikken op de actiedag van theaters en musea. Vooraf was afgesproken dat er gehandhaafd zou worden, omdat heropeningen in de cultuursector nog niet zijn toegestaan volgens de coronaregels. Toen de horeca afgelopen zaterdag een actiedag hield, gingen burgemeesters daar verschillend mee om, maar dat “verdiende geen schoonheidsprijs”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.