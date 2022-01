Goed slapen? Een op de 5 Nederlanders lukt het niet

Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk voor je gezondheid als een goede nachtrust. Van een kwalitatief goede slaap herstelt je lichaam nu eenmaal beter van alle indrukken van de dag dan wanneer je licht en onrustig slaapt. De een lukt het pas rond middernacht in slaap te vallen, de ander kruipt het liefst om negen uur al onder de wol.

Wat is goed slapen?

Schaapjes tellen, sokken aan, geen koffie in de avond, een ijskoude slaapkamer, ieder heeft zo zijn eigen bedrituelen. Maar niet iedereen lukt het om een goede nachtrust te hebben. Helaas heeft ongeveer één op de vijf Nederlanders moeite met in slaap vallen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen ‘gewone’ slaapproblemen en een slaapstoornis. Als je langer dan drie maanden, vaker dan drie avonden per week problemen met in slaap komen of doorslapen ervaart, dan spreken we van een stoornis. Bij één op de tien is er sprake van zo’n stoornis.

Goed slapen betekent over het algemeen diep slapen en doorslapen. De World Health Organization raadt 7 tot 9 uur slaap per nacht aan. Maar als jij 10 uur per nacht nodig hebt, of voldoende hebt aan 6,5 uur slaap, dan is dat ook prima. Tijdens de nacht doorloop je meestal een aantal slaapcycli van ongeveer anderhalf uur. In deze cycli ga je van heel licht slapen naar een diepe slaap die de remslaap wordt genoemd. Rem staat voor rapid eye movement en wordt gekenmerkt door snelle oogbewegingen en hersengolven, die duiden op veel hersenactiviteit. Tegelijkertijd zijn je spieren echter ontspannen. Het is de fase van je slaap waarin je het meest levendig droomt. De diepe slaap en de remslaap zorgen zowel voor een ontspannen lichaam als een ontspannen brein. En dat zorgt bijvoorbeeld voor betere concentratie en emotieregulatie.

Comfortabel en cosy

De kwaliteit van je slaap blijkt afhankelijk van veel factoren. De grootste boosdoeners bij slaapproblemen zijn zorgen en stress. Maar ook de fysieke ruimte waar je slaapt speelt een grote rol in de kwaliteit en de duur van je slaap. Bijna 35 procent van de volwassenen valt bijvoorbeeld vaak ergens anders dan in bed in slaap. Verkeerde bedrituelen, zoals blauw licht van computer of telefoon en alcohol of cafeïne voor het slapen gaan, zijn bovendien vaak onderdeel van het probleem.

Maar een basisvoorwaarde om goed te slapen is toch wel dat je het in ieder geval comfortabel moet hebben. Wat dat precies inhoudt is voor iedereen anders, van de juiste slaapkamertemperatuur tot en met het juiste matras. Laat je eens adviseren door Bröring, een beddenspeciaalzaak Amsterdam.

Een goede matras ligt namelijk aan de basis van een goede nachtrust. Uit een onderzoek blijkt dat mensen veel beter slapen op een nieuw matras. Voor deze studie sliepen deelnemers 28 dagen op een matras dat ongeveer 9,5 jaar oud was en 28 dagen op een nieuw matras. De deelnemers gaven aan dat na het slapen op de nieuwe matras hun slaapkwaliteit toenam en hun rugklachten en stressgerelateerde symptomen afnamen. Weer een andere wetenschappelijke studie toonde aan dat mensen het beste slapen op wat voor hun lichaamsbouw en gewicht een ‘medium firm’ matras is. Iedere 8 tot 10 jaar een nieuw matras is bovendien ook geen overbodige luxe. Tegen die tijd is het materiaal versleten, en bovendien is het hygiënischer om na zo’n tijd een nieuw matras te kopen. Een goede matras aangepast op jouw lichaamseigenschappen is volgens

Bröring – het verschil van dag en nacht.