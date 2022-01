Heel Europa kleurt mogelijk donkerrood op coronakaart

Europa beleeft donderdag mogelijk een primeur. De coronakaart van het werelddeel zou weleens volledig donkerrood kunnen kleuren. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau dat de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft. Oorzaak is de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus.

De coronakaart bestaat uit 211 regio’s in dertig aangesloten landen. Behalve Nederland zijn dat de 26 andere EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Landen als Groot-BrittanniĆ«, Zwitserland, Rusland en Turkije doen niet mee.

In de afgelopen week stonden 186 regio’s op donkerrood. Heel RoemeniĆ« was rood, net als delen van Polen en Hongarije, bij elkaar 25 regio’s. Geen enkele streek kleurde oranje of groen, en dat was nog niet eerder voorgekomen.

Nederland kleurt donderdag in elk geval weer volledig donkerrood, voor de tiende week op rij. In elke provincie stijgt het aantal positieve tests snel. De provincie Noord-Holland is opnieuw de grootste brandhaard van het land. In de afgelopen twee weken zijn daar meer dan 88.000 inwoners positief getest, bijna 49 procent meer dan bij het overzicht van vorige week. Omgerekend komt het neer op zo’n 3060 gevallen op elke 100.000 mensen. Anders gezegd: op elke honderd inwoners van Noord-Holland zijn er drie momenteel besmet. Nog nooit had een Nederlandse provincie zo veel coronabesmettingen.

Binnen Amsterdam ligt het aantal positieve tests naar verhouding zelfs nog hoger. In de hoofdstad zijn in de afgelopen twee weken 4055 op elke 100.000 mensen positief getest, oftewel ongeveer vier op elke honderd.

Zuid-Holland is de snelste stijger onder de provincies. Het aantal positieve tests ligt ruim 50 procent hoger dan bij de kaart van vorige week

Vergeleken met andere landen is Nederland echter een middenmoter. Spanje, Frankrijk en Denemarken hebben de hoogste besmettingscijfers.

De Europese coronakaart wordt elke donderdag vastgesteld door het ECDC, de dienst waarbij onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangesloten is. De organisatie kijkt naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor de nieuwe kaart is dat de periode van maandag 3 tot en met zondag 16 januari. De kaart van het ECDC heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.