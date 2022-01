Het weer met piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Vandaag windstoten in kracht 7 of 8. Tijdens winterse buien kan het door hagel plotseling glad worden. Vanavond en vannacht in een groot deel van ons land (tijdelijk) kans op gladheid.

Vandaag een aantal buien of buitjes. Met name in het noorden en oosten ook winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Er is vandaag geregeld zon en er kunnen flink brede opklaringen zijn. Overdag 5 tot 7 graden. Een matige tot krachtige wind uit noord tot noordwest met windstoten in kracht 6 of 7. In het Waddengebied een harde wind met windstoten in kracht 8. Het voelt dan ook flink kouder aan.

Vanavond en de komende nacht eerst nog een enkel winters buitje. Verder droog met meer bewolking. De komende nacht -1 tot +4 graden met grondvorst en gladheid.

Vrijdag wat regen en mogelijk in het oosten van ons land. Overdag 6 tot 8 graden. Een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest. In de avond en nacht wat regen en 3 tot 6 graden. Zaterdag en zondag meest bewolkt weer met overdag temperaturen rond 7 of 8 graden. En in het weekend een meest matige west tot zuidwestenwind. Maandag en dinsdag ook meest bewolkt weer met overdag temperaturen rond 7 graden.