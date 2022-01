Hoger beroep zaak Martien R. begint weer met heibel

Het hoger beroep in de strafzaak tegen de vermeende drugs- en wapenhandelaar Martien R. uit Oss is donderdag opnieuw onrustig van start gegaan. Bijna niemand was naar het gerechtshof in Den Bosch gekomen.

In de zaal zaten drie advocaten en slechts vier van de in totaal veertien verdachten. Hoofdverdachte Martien R. en zijn zoon Anton waren er wel. Zij kregen in september bij de rechtbank zestien en acht jaar cel vanwege drugs- en wapenhandel en deelname aan een criminele organisatie.

De zaak beleefde bij de rechtbank een unieke setting, doordat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze vreesden een vooringenomen rechtbank. Het gerechtshof had nu bepaald dat het hoger beroep donderdag zou beginnen, zonder overleg met de verdachten en de verdediging. “Ik heb een cliënt die zich bij de rechtbank onheus bejegend voelde en als de zaak dan nu zo begint”, uitte een advocaat zijn ongenoegen. En ook Martien R. zelf: “Ik denk dat mijn advocaat ook wel iets had willen zeggen.” Die was echter verhinderd.

De voorzitter van het hof was echter onverbiddelijk. “Als we wachten tot een moment dat iedereen kan, kunnen we misschien pas in januari volgend jaar verder. Dat gaan we niet doen. Wie naar een zitting kan komen, die komt en krijgt alle gelegenheid iets te zeggen.”

Justitie ziet Martien R. als het hoofd van een netwerk met twaalf familieleden die handelde in drugs en wapens. De meesten werden in november 2019 opgepakt, toen vierhonderd agenten hun woonwagenkamp overspoelden. Dat gebeurde nadat de politie al anderhalf jaar met afluisterapparatuur en camera’s had geobserveerd. Dat leverde de basis van het bewijs.