Inspectie: 9 procent getest consumentenvuurwerk niet veilig

Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eind vorig jaar blijkt dat 9 procent van getest consumentenvuurwerk niet voldeed aan veiligheidseisen en moest worden afgekeurd. Daarnaast bleek 31 procent van het onderzochte vuurwerk van onvoldoende kwaliteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport doet zo’n onderzoek elk jaar. De tests waren deze keer vrijwel klaar toen alsnog ook voor afgelopen jaarwisseling tot een vuurwerkverbod werd besloten.

Het onderzoek ging over vuurwerk in de categorie F2. Dat is vuurwerk met weinig gevaar en geschikt voor particulier gebruik, zo legt de politie uit op de website politie.nl. In het onderzoek kijkt de ILT naar vuurwerk met het meeste risico in die categorie.

Deze keer zijn onder meer zogeheten compounds, batterijen enkelschotbuizen en fonteinen onderzocht op onder meer slecht/onjuist functioneren, geluidsniveau en juiste etikettering. In totaal zijn 187 verschillende artikelen onderzocht. Van elk artikel werden tien exemplaren getest. De betreffende stukken werden afgekeurd omdat ze bijvoorbeeld ontploften, omvielen of vanwege brandende delen of omdat ze te luid waren, te lang nabrandden of omdat het blindgangers waren.

De importeurs van het afgekeurde vuurwerk moesten dat specifieke vuurwerk op eigen kosten laten vernietigen. De importeurs van het vuurwerk dat niet voldoende kwaliteit had, hebben een waarschuwing gekregen en moeten dit vuurwerk aanpassen.