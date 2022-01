John de Mol hoorde in 2019 van grensoverschrijdend gedrag Rietbergen

John de Mol is in april 2019 op de hoogte gebracht van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager Jeroen Rietbergen bij The Voice of Holland. Dat zegt de mediamagnaat en bedenker van de RTL-talentenjacht in de uitzending van BOOS die donderdagmiddag online is verschenen.

Een deelneemster aan The Voice of Holland stapte met seksueel getinte WhatsApp-berichten van Rietbergen naar de kandidatenbegeleiding van de talentenjacht. Zaterdag maakte RTL bekend The Voice of Holland direct van de buis te halen vanwege verhalen van grensoverschrijdend gedrag achter de schermen.

Tientallen vrouwen hebben tegen BOOS hun verhaal gedaan, aldus maker Tim Hoffman. Bij negentien vrouwen zou het om Rietbergen zijn gegaan.