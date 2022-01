Kabinet voorziet ‘vergaande maatregelen’ voor landbouwsector

Niet alleen om de neerslag van stikstof te verminderen, maar ook om de kwaliteit van water te verbeteren, worden boeren geconfronteerd met “vergaande maatregelen” die “ingrijpend” kunnen zijn. Dat is volgens landbouwminister Henk Staghouwer nodig om de uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in Europa te behouden.

Door die zogeheten derogatie mag Nederland meer dierlijke mest produceren dan andere Europese landen. Dat is belangrijk voor land- en tuinbouwers. Maar dan moet Nederland wel aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet de waterkwaliteit verbeteren, en die is de afgelopen jaren juist verslechterd.

In december sprak de voorganger van Staghouwer, Carola Schouten, nog de hoop uit dat Brussel bereid zou zijn tot “enige flexibiliteit in de procedure”, afhankelijk van de beoogde aanpak van het nieuwe kabinet . “Maar”, schrijft de bewindsman nu, “over de hele linie is duidelijk dat de Europese Commissie streng toeziet op de naleving van de richtlijnen door lidstaten.”

Om welke maatregelen het precies gaat, is nog niet duidelijk. Half februari zal het kabinet Brussel meer informatie geven over de voorstellen, waarmee het “laat zien te voldoen aan haar verplichtingen ten aanzien van verbetering van de waterkwaliteit”.