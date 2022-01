Meer regio’s Europa naar hoogste waarschuwingsniveau coronakaart

Het aantal coronagevallen is zo sterk gestegen dat vrijwel heel Europa nu op het hoogste waarschuwingsniveau staat en donkerrood kleurt. Van de 211 regio’s staan slechts vijftien nog op rood, een stapje lager op de coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC. Niet eerder kleurde Europa zo fel rood.

De rode regio’s liggen in Hongarije, Polen en RoemeniĆ«. Vergeleken met vorige week zijn tien regio’s in die landen van rood naar donkerrood gegaan door het oplopende aantal positieve tests. De 27 andere landen op de kaart, waaronder Nederland, kleuren net als vorige week helemaal donkerrood.

Het Portugese eiland Madeira is naar verhouding de grootste brandhaard van Europa geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 22.234 inwoners positief getest, omgerekend 8745 op elke 100.000 inwoners. Dat betekent dat 2 op elke 23 eilandbewoners momenteel besmet zijn. Dat is een Europees record.

In aantallen heeft de regio Parijs de meeste positieve tests. In de afgelopen twee weken is het coronavirus vastgesteld bij 938.353 inwoners. Omgerekend gaat het om 7634 op elke 100.000 mensen.

Nederland kleurt voor de tiende week op rij volledig donkerrood. De provincie Noord-Holland heeft de meeste positieve tests: 88.141 in de afgelopen twee weken. Dat is bijna 49 procent meer dan bij het overzicht van vorige week. Omgerekend komt het neer op 3061 gevallen op elke 100.000 mensen. Anders gezegd, op elke honderd inwoners van Noord-Holland zijn er drie momenteel besmet. Nog nooit had een Nederlandse provincie zo veel coronabesmettingen.

Binnen Amsterdam ligt het aantal positieve tests naar verhouding zelfs nog hoger. In de hoofdstad zijn in de afgelopen twee weken 4055 op elke 100.000 mensen positief getest, oftewel ongeveer 4 op elke honderd.

Zuid-Holland is de snelste stijger onder de provincies. Het aantal positieve tests ligt ruim 50 procent hoger dan bij de kaart van vorige week.