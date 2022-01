Neef en advocaat Taghi afwezig bij eerste openbare zitting

In de rechtbank in Amsterdam is donderdag kort na 09.00 uur de eerste openbare, inleidende zitting in de strafzaak tegen Youssef T. begonnen. T. is advocaat en neef van Ridouan Taghi. De 38-jarige man is zelf niet aanwezig, zijn twee advocaten wel.

T. werd in oktober aangehouden in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij op dat moment zijn neef bezocht. T. deed dat in zijn hoedanigheid van advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie fungeerde hij als schakel tussen Taghi en de buitenwereld, die zijn criminele handel vanuit de bajes zou hebben willen voortzetten. En dat niet alleen: hij zou zijn advocatenneef ook hebben ingezet om te helpen bij de voorbereiding van een gewelddadige ontsnapping.

De communicatie verliep via onder meer notitieblokjes waarin boodschappen aan elkaar werden getoond en daarna zorgvuldig doorgekrast, terwijl de mannen onderwijl over andere zaken hardop spraken. Ook zou T. zijn iPad hebben ingezet. Het Openbaar Ministerie noemde de communicatielijn “zeer doordacht en doortrapt”. Opvallend was, aldus het OM, dat T. altijd “perfect” wist waar zijn neef Ridouan het over had. “Mensen, namen, opdrachten, het was hem allemaal bekend.”

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Hij is verhoord over zijn neef, maar wil er niets over vertellen, liet de officier van justitie donderdag weten. Ook Youssef heeft – in de vijf keer dat hij inmiddels gehoord is – aangegeven niets te willen zeggen. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht, omdat hij als advocaat een geheimhoudingsplicht heeft.

NRC Handelsblad onthulde vorige week delen uit het strafdossier tegen T. Daarin gewag werd gemaakt van de ontsnappingsplannen. De krant citeerde ook uit politieverhoren van T., waarin hij erkent dat hij fout zat en dat hij “niet uit vrije wil” heeft gehandeld.

De rechtbank sprak haar zorgen uit over het feit dat er zo uitvoerig uit (vertrouwelijke) dossierstukken is gelekt. “Zorgelijk en uiterst onwenselijk.” Ook het Openbaar Ministerie en de beide raadslieden zijn daar allerminst gelukkig mee. Volgens de rechtbank is onduidelijk wie de stukken heeft gelekt.