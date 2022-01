OM: slachtoffers The Voice moeten zich bij politie melden

Mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van zedenmisdrijven rond het tv-programma The Voice of Holland moeten zich bij de politie melden, niet bij een onderzoeksbureau dat door de producent is ingeschakeld. Ook kunnen zij aangifte doen. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

Het OM en de politie hebben een gesprek gehad met het advocatenkantoor Van Doorne dat in opdracht van ITV Studios onderzoek doet naar de vermeende misstanden. “Eerdere gesprekken met anderen dan de politie kunnen negatieve effecten hebben op de betrouwbaarheid van verklaringen die bij de politie worden afgelegd. Dat kan schadelijk zijn voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek”, aldus het OM.

Ook mensen die mogelijk getuige zijn geweest van strafbare feiten verzoekt het OM zich bij de politie te melden. Politie en justitie zeggen de berichtgeving rond The Voice te hebben gevolgd. “Er zou sprake zijn van allerlei soorten van ongepast gedrag, waaronder mogelijk ook strafbare feiten”, aldus het OM. “Dit zijn verontrustende berichten.”

Uitgangspunt van politie en OM is dat slachtoffers in zedenzaken zelf bepalen of zij aangifte doen, aldus het OM donderdag. “Het is belangrijk dat een slachtoffer niet tegen zijn zin in in een strafrechtelijke procedure terechtkomt.”

Sinds de ophef rond The Voice is ontstaan, hebben drie mogelijke slachtoffers aangifte gedaan; twee tegen coach Ali B en één tegen de inmiddels opgestapte bandleider Jeroen Rietbergen.