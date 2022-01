Reislust van Nederlanders is gestegen

Nederlanders zien weer groen licht als het om vakantieplannen gaat. In het tweede weekend van januari zijn het aantal vakantieboekingen gestegen in vergelijking met het weekend daarvoor. Een reden hiervoor is de eerste persconferentie ‘nieuwe stijl’ van dit jaar, en de versoepeling van de coronamaatregelen. Daarbij is de koek ook steeds meer op. We willen ons weer vrijelijk kunnen bewegen en vooruitkijken.

De vakantieboekingen stegen met maar liefst 35 procent in het weekend van 15 en 16 januari. De versoepelingen van de maatregelen, de lente die alweer bijna in aantocht is en het feit dat we graag met vakantie willen, geven mensen steeds meer het vertrouwen dat ze hun vakantie boeken voor de mei- of zomervakantie. Daarnaast hebben steeds meer Nederlanders de behoefte om het koude Nederland te verlaten en een land te bezoeken waar het warm is in februari.

De versoepelde maatregelen zorgen er ook voor dat het boekingsgedrag van reislustige Nederlanders is veranderd. Meer Nederlanders durven vooruit te boeken in plaats van last-minute. Andere oorzaken voor de veranderingen in het boekingsgedrag zijn de boostervaccinaties en het feit dat zij in veel gevallen hun geld kunnen terugkrijgen als de vakantie niet door kan gaan.

Reisadviezen

We hebben uiteraard nog steeds met reisadviezen te maken. De verschillende kleurcodes met betrekking tot het coronavirus laten zien wat de situatie is in Europese landen. De codes geven aan in hoeverre de besmettingen van het coronavirus oplopen in het betreffende land. Daarnaast laat het zien naar welke landen in Europa je kan reizen en welke je beter kan vermijden. Bij de kleurcodes horen diverse regels en richtlijnen.

Er zijn verschillende reisorganisaties die tijdens het boeken van een vakantie rekening houden met de coronamaatregelen en reisadviezen van de rijksoverheid. Een voorbeeld hiervan is waarschijntdezonwel.nl. Per maand hebben zij verschillende vakantiebestemmingen geselecteerd waar het op dit moment warm weer is. De klant kan op de website zijn of haar wensen aangeven, maar ook of zij rekening willen houden met de adviezen van de rijksoverheid. Op basis van de gemaakte keuzes selecteert de organisatie een aantal mogelijke vakantiebestemmingen uit voor de klant.

Regels reizen binnen Europa

Geen enkel land in Europa is dicht voor Nederlandse toeristen, zelfs de donkerrood gekleurde landen. De kleurcodes per land geven slechts een advies, maar het is niet verplicht om je hieraan te houden. Wel geldt er in sommige Europese landen een beperkte toegankelijkheid voor Nederlanders. Dit is het geval in Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Italië. Nederlandse toeristen zijn hier welkom maar moeten wel aan een aantal voorwaardes voldoen. Daarnaast hebben niet (volledig) gevaccineerde toeristen een kans dat er een quarantaineplicht geldt.

Andere Europese landen zijn grotendeels toegankelijk voor Nederlanders. Dit geldt voor België, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Portugal, Spanje en Zwitserland. Toeristen zijn hier welkom en hebben de keuze uit veel verblijfsmogelijkheden. Wel moeten toeristen hun coronabewijs bij de hand hebben. Van de horeca kan gebruik gemaakt worden, maar hiervoor moet hoogstwaarschijnlijk wel gereserveerd worden om drukte te vermijden. In tegenstelling tot Europese landen met een beperkte toegankelijkheid geldt hier geen quarantaineplicht.