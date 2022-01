Rutte: bij versoepelingen moeten regels wel echt nageleefd worden

Als er volgende week versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn, zal het kabinet erop aandringen dat alle protocollen die de laatste tijd ontwikkeld zijn ook echt worden nageleefd. Dat zei premier Mark Rutte tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

VVD’er Judith Tielen wees erop dat er de afgelopen tijd bekeken is hoe allerlei sectoren weer op een veilige manier zouden kunnen heropenen. Ze wilde weten of daar ook rekening mee gehouden is in de rekenmodellen die een belangrijke rol spelen in het bepalen of bepaalde sectoren weer open kunnen of niet. “In de modellen volgens mij beperkt, maar in onze besluitvorming een hele grote rol”, zei Rutte daarop.

Als het mogelijk wordt om bijvoorbeeld weer publiek toe te laten bij de sport of in de cultuur “en ook in de horeca” wordt van die sectoren gevraagd om “alles te doen” om risico’s te minimaliseren. Alles wat effectief gebleken is, in de praktijk en de Fieldlabs “moet ook echt gebeuren”, aldus de premier.

Tielen deed een “dringende oproep” aan Rutte om deze boodschap onder de aandacht te brengen “om te laten zien dat ondernemers daarin zelf een rol spelen, want dat willen ze dolgraag”.