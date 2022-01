Rutte: kabinet kijkt ook naar toelating publiek bij sport

Als er op korte termijn ruimte is om te versoepelen, kijkt het kabinet ook naar de toelating van publiek bij sportwedstrijden. Dat zegt premier Mark Rutte in debat met de Tweede Kamer. “We hebben de hoop dat er ruimte is om te versoepelen”, zei Rutte.

Behalve aan sportpubliek geeft het kabinet voorrang aan versoepelingen voor de cultuursector, de horeca en evenementen. Rutte gaf wel een “winstwaarschuwing”. Of er vanaf volgende week meer mogelijk is, hangt af van “de cijfers die we krijgen”. De ontwikkelingen in de cijfers gaan wel in een “gunstige richting”.

Vrijdag komt het Outbreak Management Team weer bijeen. Dinsdag geven Rutte en zorgminister Ernst Kuipers een persconferentie.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vroeg eerder in het debat aan Rutte om vrijdag een signaal te geven aan de cultuursector en de horeca. Als de cijfers niet “drastisch verslechteren” zouden die sectoren 29 januari weer open moeten kunnen, bepleitte Van den Berg.

Maar zover wilde Rutte niet gaan. “Dat gaan we morgen niet zeggen. Ik ga niet verder dan ik nu ga.” De ingelaste persconferentie van 25 januari komt al op een eerder moment dan normaal gesproken: tien dagen na de vorige. Normaal zitten er enkele weken tussen twee persmomenten.