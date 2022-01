Rutte wil 2G nog niet weggooien

Het kabinet wil 2G-beleid, waarbij mensen voor toegang moeten bewijzen dat ze recent gevaccineerd of genezen zijn van het coronavirus, nog niet van tafel halen. “Laten we het niet weggooien”, zegt Rutte. Invoering van zo’n versie van de coronapas is niet een doel op zich, maar zijn “wel degelijk omstandigheden denkbaar” waarbij het beleid nuttig kan zijn.

Naar aanleiding van een onderzoek waaruit blijkt dat 2G bij de huidige virussituatie nauwelijks helpt, willen veel partijen dat het beleid nooit wordt ingevoerd. “Ik denk dat je het wel in de gereedschapskist moet hebben.” Rutte noemt het “onverstandig” om het instrument “bijna ideologisch” van tafel te vegen. Er zijn wel situaties waarin 2G kan werken, maar omdat door omikron momenteel meer gevaccineerde mensen besmet raken is het middel minder effectief.

Het kabinet gaat goed kijken naar dat onderzoek van de TU Delft, belooft Rutte aan de Kamer. In februari komt het kabinet met een plan voor de wat kortere termijn en het kabinet werkt ook aan een langetermijnvisie. Welke rol verschillende vormen van de coronapas daarbij spelen, wil hij nu nog niet zeggen. Hij kijkt ook open naar suggesties om veel te testen om verspreiding van het coronavirus te beperken. In het rapport staan bovendien “ook wat sterke argumenten om 2G niet weg te gooien”, meent Rutte.

Hij voegt wel toe dat er mogelijk geen meerderheid is voor 2G. Partijen waren al weinig enthousiast over het instrument. Alleen D66 en VVD spreken zich nog proactief uit voor het behouden van 2G “in de gereedschapskist”. Wel willen allebei de liberale partijen kijken bij welke fase van de epidemie het beleid goed zou passen.