Taghi en advocatenneef deelden ‘zeer doortrapt’ informatie

Het onderzoek naar Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi, heeft “een ontluisterend beeld van de doordachte en zeer doortrapte manier van het delen van heimelijke informatie blootgelegd”. Dat zei het Openbaar Ministerie donderdag tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen T. (38) bij de rechtbank in Amsterdam. Het OM verdenkt T. ervan dat hij als boodschapper heeft gefungeerd tussen Taghi, die vastzit in de extra beveiligde inrichting (EBI) in Vught, en zijn criminele handlangers buiten de gevangenismuren.

T. werd op 8 oktober aangehouden, toen hij Taghi in de EBI bezocht. In februari vorig jaar kwam er een onderzoek naar hem op gang, toen duidelijk was geworden dat Taghi met de buitenwereld kon communiceren. Taghi zit sinds december 2019 in voorarrest in de EBI, nadat hij in Dubai was gearresteerd als hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo. Zijn neef Youssef bezocht hem vorig jaar jaar met grote regelmaat, in zijn hoedanigheid als advocaat.

Vanaf augustus nam justitie de communicatie tussen Taghi en zijn advocatenneef tijdens de bezoeken op. Zij bleken volgens het OM op geraffineerde manier te communiceren over gewelddadige ontsnappingsplannen, over grootschalige drugshandel en over het witwassen van daarmee verdiend fortuin. T. wist op alle fronten van de hoed en de rand, aldus het OM, en dacht actief mee. “Wij zijn verbijsterd dat er op zo’n brutale manier door een advocaat misbruik is gemaakt van zijn positie als advocaat”, aldus de officier van justitie.

De communicatie verliep via onder meer notitieblokjes waarin boodschappen aan elkaar werden getoond en daarna zorgvuldig doorgekrast, terwijl de mannen onderwijl over andere zaken hardop spraken. Ook zou T. zijn iPad hebben ingezet.

Na zijn arrestatie heeft T. slechts mondjesmaat willen verklaren. Hij beroept zich op zijn verschoningsrecht, dat hij als advocaat heeft. Justitie dringt erop aan dat T. wel gaat praten, omdat er nog steeds sprake is van een zeer ernstige dreiging. De communicatielijn is wel gestopt, maar dat geldt “niet automatisch” voor de plannen voor een uitbraak of ontsnapping, meent het OM.

Taghi heeft aangegeven dat hij niet wil verklaren in de strafzaak tegen zijn neef. Hij is ook verdachte in dit onderzoek, maar het OM gaat er niet vanuit dat het tot een vervolging gaat komen.

T.’s advocaten hebben de rechtbank gevraagd T. al dan niet voorlopig vrij te laten. Het OM bereidt momenteel een reactie op dat verzoek voor. Het is nog niet bekend wanneer de beslissing van de rechtbank volgt.