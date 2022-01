Tienduizenden kijkers voor BOOS-uitzending over The Voice

Enkele tienduizenden mensen kijken donderdagmiddag mee met de aflevering van BOOS over The Voice of Holland. Het programma is een half uur na plaatsing op YouTube meer dan 30.000 keer bekeken. Mensen kunnen geen reacties plaatsen bij de video. “Dit om de veiligheid van de mensen die bij ons hun verhaal vertellen te kunnen waarborgen”, aldus de makers.

De uitzending duurt ongeveer 1,5 uur. Verschillende vrouwen doen hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma. Daarin gaat het onder meer over bandleider Jeroen Rietbergen en de coaches Marco Borsato en Ali B.

Maandenlang hebben BOOS-maker Tim Hofman en zijn team gewerkt aan de aflevering die om 16.00 uur online is gekomen. “We hebben hier ontzettend lang en zorgvuldig aan gewerkt”, zei Hofman eerder. Naar aanleiding van de BOOS-aflevering werd er in opdracht van producent ITV en RTL een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de aantijgingen.

Bandleider Jeroen Rietbergen erkende de aantijgingen aan zijn adres en stapte op. Hij gaf toe dat hij in het verleden relaties van “seksuele aard” met vrouwen heeft gehad die betrokken waren bij het programma. “Vrouwen voelden zich door hem ge├»ntimideerd”, zegt Hofman over hem in de aflevering. Hij zou een machtspositie hebben. Linda de Mol maakte maandag bekend haar relatie met Jeroen Rietbergen te hebben verbroken.

Tegen The Voice-coach Ali B liggen twee aangiftes bij het Openbaar Ministerie. RTL besloot na de eerste aangifte de samenwerking met de rapper stop te zetten zolang het onderzoek loopt. Een van de aangiftes tegen hem is vanwege verkrachting. Dat zegt de aangeefster, die anoniem in beeld is gebracht, in de uitzending van BOOS.