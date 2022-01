Uitgeverij legt verkoop boek Ali B stil na beschuldigingen

Uitgeverij Maven Publishing heeft de verkoop van het boek van Ali B, getiteld De Ali B-methode, per direct gestopt. De uitgeverij zegt geschrokken te zijn van de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de rapper.

“Maven Publishing is geschokt door de ernstige beschuldigingen die vandaag zijn bekendgemaakt in het programma BOOS”, schrijft de uitgeverij op de website. “We leggen de verkoop van De Ali B-methode per direct stil.” Het boek is een zelfhulpboek waarin de rapper levenslessen deelt met de lezer. Het boek verscheen op 12 november vorig jaar.

Tegen de rapper en Voice-coach is onder meer aangifte van verkrachting gedaan. Ali B spreekt alle beschuldigingen tegen.