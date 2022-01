Van Dissel: omikronvariant heeft deltavariant verdrongen

De omikronvariant van het coronavirus heeft de deltavariant inmiddels verdrongen volgens het RIVM. Zo’n 95 procent van de nieuwe infecties wordt inmiddels veroorzaakt door omikron, zei topinfectioloog Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

“Het beeld is aan het kantelen”, stelde Van Dissel vast. Hij wees er nog eens op dat omikron minder vaak tot ziekenhuisopname leidt dan delta. Ook worden minder mensen zo ziek dat ze op de intensive care belanden, maar in welke mate dat precies zo is, kon Van Dissel nog niet helemaal duidelijk zeggen.

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) voegde eraan toe dat een deel van de coronapatiƫnten die nu in het ziekenhuis liggen de deltavariant heeft. Zij raakten immers eerder besmet, toen delta nog meer rondging.

De omikronvariant gaat nu voornamelijk onder jongere mensen rond. Onder 60-plussers liggen de besmettingscijfers veel lager. Uit die groep hebben veruit de meeste mensen een boosterprik gehaald. Tegelijkertijd maken de laatste RIVM-cijfers duidelijk dat ook een booster “geen 100 procent bescherming” biedt, zei Van Dissel.