Videoland verwijdert afleveringen The Voice en documentaire Ali B

De afleveringen van The Voice of Holland zijn niet meer te zien op Videoland. De streamingdienst heeft ook de documentaire The Only Way Is Up over Ali B offline gehaald, bevestigt een woordvoerder van RTL. The Voice of Holland is verwijderd “ter bescherming van de deelnemers”.

Ook zijn alle socialemediakanalen van The Voice of Holland offline gehaald en is het programma ook niet meer op de RTL-pagina te zien.

Gedurende het onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen zijn alle The Voice-programma’s stilgelegd.