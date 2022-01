Vlaamse media: kleuter Dean mogelijk niet in Nederland omgekomen

De Belgische kleuter Dean is volgens meerdere Belgische media mogelijk niet in Nederland maar in zijn thuisland om het leven gekomen. Het lichaam van het 4-jarige jongetje werd maandag bij Neeltje Jans in Zeeland gevonden na de arrestatie en op aanwijzing van de van ontvoering en moord verdachte Dave De K. Ook zijn Nederlandse vriendin R.W., met wie De K. samenwoonde in het Vlaamse Sint-Gillis-Waas, is aangehouden.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws houden de betrokken rechercheurs steeds meer rekening met de mogelijkheid dat Dean al in Belgiƫ is overleden. In het appartement van het stel is volgens de krant sporenonderzoek gedaan. Op het lichaam van Dean is woensdag in Nederland autopsie uitgevoerd om meer te weten te komen over de doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden. Het Belgische OM doet in verband met het onderzoek geen mededelingen over de zaak.

Volgens De Morgen hebben De K. en zijn vriendin tegenstrijdige verklaringen afgelegd en is hun respectievelijke rol in het overlijden van de jongen nog niet duidelijk.