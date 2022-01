VVD sluit inzet van 2G nog niet uit

De VVD sluit nog niet uit dat het een 2G-beleid, waarbij mensen alleen toegang tot bepaalde locaties krijgen als ze recent gevaccineerd of genezen van corona zijn, in de toekomst zal steunen. Kamerlid Judith Tielen zei donderdag in de Tweede Kamer dat het in de toekomst een mogelijkheid kan zijn om de samenleving meer open te houden.

Voor de VVD is het belangrijk dat er niet elke keer stappen vooruit, en vervolgens weer achteruit worden gezet. “Dan kan 2G een mogelijkheid” zijn, aldus Tielen.

PVV-Kamerlid Fleur Agema wilde van Tielen weten hoe zij kijkt naar het onderzoek van de TU Delft dat afgelopen week verscheen. De onderzoekers concludeerden dat met de zeer besmettelijke omikronvariant een 2G-beleid weinig invloed zou hebben op het terugdringen van besmettingen.

Maar volgens Tielen zou een 2G-beleid wel van invloed kunnen zijn op de hoogte van de druk op de zorg, omdat gevaccineerde of genezen mensen een veel kleinere kans hebben om in het ziekenhuis te belanden.

Net als coalitiepartner D66, wil de VVD 2G vooral als optie houden om meer sectoren straks weer te openen. Het kan niet zo zijn dat Nederland om de haverklap op slot moet. “Ik geloof dat ik niet met hele warme woorden een compliment gaf aan de lockdown”, zei Tielen hierover op vragen van andere partijen.

Toen de strenge lockdown in december werd aangekondigd, en ook nog eens bleek dat deze van kracht zou zijn tijdens kerst en nieuwjaar, kreeg Tielen dan ook een “brok in de keel”, zegt ze. Ze denkt wel dat de keuze toen noodzakelijk was wegens alle onduidelijkheden rond omikron. Nederland zat in december bovendien met een “behoorlijk late boostercampagne die nog steeds niet is waar we willen dat-ie is”.